Tra bunker e droni | ecco la prima linea del fronte cinese di Taiwan

Tutti parlano di Taiwan, del rischio di un'offensiva cinese contro l'isola, della possibilità che in Asia possa scoppiare una guerra con conseguenze mondiali. Pochi però si concentrato sulla cosiddetta prima linea del fronte, ossia delle isole Kinmen situate a una manciata di chilometri dalle coste cinesi. La più piccola di queste, Dadan, ha una superficie inferiore a un chilometro quadrato. Si trova a 4 chilometri da Xiamen, è costellata di bunker sotterranei ed è famosa per ospitare uno slogan lungo 20 metri dipinto in caratteri rossi e rivolto direttamente verso la terraferma controllata da Pechino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tra bunker e droni: ecco la prima linea del fronte cinese di Taiwan

