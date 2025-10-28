Tra arte storia e dolcezze locali | gita per la terza età a Cremona

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ufficio Attività Socioricreative del Comune di Piacenza propone, agli over 65 residenti in città, una gita a Cremona in calendario venerdì 14 novembre, al costo di 20 euro a persona da versare al momento dell'adesione (non restituibili, per ragioni organizzative, in caso di successiva rinuncia). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

