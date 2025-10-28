Toy Story 5 | le reazioni alle prime proiezioni del film!

Dopo una serie di delusioni al botteghino (l’ultima delle quali è TRON: Ares ), la Disney spera di tornare ai suoi punti di forza con le prossime uscite cinematografiche. Questo significa sequel, e ancora sequel — e infatti Toy Story 5 arriverà nelle sale il prossimo anno. Il nuovo film metterà i giocattoli contro la tecnologia: dopotutto, come possono Woody e Buzz competere con un tablet? All’inizio della storia, Jessie sarà responsabile della stanza di Bonnie, ma la comparsa di un tablet a forma di rana chiamato Lilypad darà il via a una nuova avventura che riporterà Woody nel gruppo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it