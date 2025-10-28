Toy Story 5 le prime reazioni entusiasmano | Un altro film toccante per la saga di Woody e Buzz

28 ott 2025

Ecco i primi risultati dei test screening del quinto film del franchise DisneyPixar iniziato nel 1995 e pronto a tornare nelle sale cinematografiche. Sono passati esattamente trent'anni dall'uscita nelle sale di un film che ha rivoluzionato il mondo dell'animazione, Toy Story. Dal 1995 al 2025, i primi test screening su Toy Story 5 parlano di un degno seguito del film originale e dei successivi sequel. Dopo alcune delusioni al box-office, Disney punta a tornare sulle proprie certezze e ha in programma di tornare con il quinto capitolo delle avventure di Woody e Buzz nel 2026. I primi riscontri del pubblico su Toy Story 5 Il nuovo film metterà a confronto tradizione e innovazione, i giocattoli classici con il tablet. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

