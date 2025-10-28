Totti ‘spinge’ Spalletti alla Juve | Farebbe un grande acquisto

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Francesco Totti 'spinge' Luciano Spalletti verso la Juventus. Oggi, martedì 28 ottobre, l'ex capitano della Roma ha parlato del futuro del suo ex allenatore, candidato principale a sostituire Igor Tudor sulla panchina bianconera. "Da quello che si vocifera è uno dei candidati. Penso che la Juventus farebbe un grande acquisto se dovesse puntare su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

totti 8216spinge8217 spalletti juveTotti: "Spalletti alla Juve? Farebbero un grande colpo". Poi parla dell'attacco della Roma di Gasperini - Da quello che si vocifera è uno dei candidati e penso che la Juve farebbe un grande acquisto se lo dovesse prendere. Scrive corrieredellosport.it

totti 8216spinge8217 spalletti juveJuve, Spalletti rompe il silenzio: "Sono pronto a tornare. Tudor lascia una squadra allenata" - Al centro dei rumors per approdare sulla panchina bianconera, il tecnico di Certaldo ha parlato della possibilità di arrivare a Torino ... Riporta tuttosport.com

totti 8216spinge8217 spalletti juveTotti: "La Juve con Spalletti farebbe un affare" - A margine di un evento a Milano le parole di Totti a Sky: "Spalletti? Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Totti 8216spinge8217 Spalletti Juve