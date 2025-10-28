Totti ‘spinge’ Spalletti alla Juve | Farebbe un grande acquisto

(Adnkronos) – Francesco Totti 'spinge' Luciano Spalletti verso la Juventus. Oggi, martedì 28 ottobre, l'ex capitano della Roma ha parlato del futuro del suo ex allenatore, candidato principale a sostituire Igor Tudor sulla panchina bianconera. "Da quello che si vocifera è uno dei candidati. Penso che la Juventus farebbe un grande acquisto se dovesse puntare su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

