Totti spinge Spalletti alla Juve e chiarisce | La nostra lite? Ora vi svelo una cosa

Francesco Totti, protagonista dello spot per Montenegro con Luciano Spalletti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, tornando a parlare proprio dell’ormai ex commissario tecnico della nazionale italiana. L’ex calciatore della Roma ha elogiato Spalletti come allenatore, indicandolo come l’uomo giusto per la Juventus. Totti, ha poi parlato del loro rapporto, sottolinenando che non si sono ancora chiariti ma avranno modo e tempo per farlo. Totti su Spalletti: le parole dell’ex Roma. Ecco le parole di Francesco Totti rilasciate a Sky Sport: Vi siete mai chiariti? “Ancora no, avremo modo per farlo, ma al momento è una cosa secondaria. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Totti spinge Spalletti alla Juve e chiarisce: “La nostra lite? Ora vi svelo una cosa”

