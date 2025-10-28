Totti | Spalletti nuovo allenatore? La Juventus farebbe un grande affare

2025-10-28 13:47:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Paolo D’Angelo 28 ott 2025, 14:47 Ultimi aggiornamenti: 28 ott 2025, 14:47 L’ex capitano giallorosso parla della possibilità di vedere Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus Intervistato da Sky Sport a margine dello spot per Amaro Montenegro con Luciano Spalletti, l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha detto la sua sulla possibilità di approdo in bianconero dell’ex ct della Nazionale e sull’inizio di stagione dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: Tu e Luciano siete amici? “C’è stata un’amicizia, è un piacere esserci ritrovati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

