Totti sicuro | La Juventus se prende Spalletti fa un affare È un leader che vuole fare bene ovunque vada Arriva la benedizione inattesa

dell’ex capitano giallorosso. L’evento al cinema Anteo di Milano, nato per la presentazione di uno spot pubblicitario che li vede protagonisti insieme, si è trasformato in un inaspettato palcoscenico per il futuro della panchina della Juventus. I protagonisti d’altronde erano  Luciano Spalletti, il prescelto dalla dirigenza bianconera, e  Francesco Totti, l’ex capitano della Roma. La loro presenza congiunta, simbolo di una pace finalmente siglata dopo i burrascosi e noti trascorsi ai tempi della Roma, ha inevitabilmente calamitato l’attenzione dei media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Totti sicuro: «La Juventus se prende Spalletti fa un affare. È un leader che vuole fare bene ovunque vada». Arriva la benedizione inattesa

