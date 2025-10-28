Totti | Roma da Champions Milan Napoli e Inter per lo Scudetto

(LaPresse) “Penso che la Roma potrà fare bene e tornare in Champions il prima possibile. Oggi Milan e Napoli sono un po’ più avanti rispetto all’Inter, ma sono queste tre squadre che si giocheranno lo Scudetto fino alla fine”. Lo ha detto Francesco Totti a margine della presentazione di una pubblicità che lo vede protagonista insieme all’ex ct della Nazionale, Luciano Spalletti, a Milano. A chi gli chiedeva quando tornerà alla Roma, l’ex capitano giallorosso ha risposto: “Non lo so, ci sarà tempo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Totti: "Roma da Champions. Milan, Napoli e Inter per lo Scudetto"

Approfondisci con queste news

Dopo 20 anni arriva la confessione di Francesco Totti, l'ex Capitano della Roma sembra non rinnegare il suo passato - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Totti: "L'addio? Più deluso dal club che da Spalletti" #SkySport - X Vai su X

Roma da Scudetto? Totti: "Dipende da loro. L'obiettivo resta tornare in Champions" - Francesco Totti nella sua lunga intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato anche della Roma e della possibilità che i giallorossi lottino per. tuttomercatoweb.com scrive

Totti: "Spalletti alla Juve? Farebbero un grande colpo". Poi parla dell'attacco della Roma di Gasperini - Da quello che si vocifera è uno dei candidati e penso che la Juve farebbe un grande acquisto se lo dovesse prendere. Da msn.com

Pagina 2 | Totti, Spalletti e la Juve: "Ecco cosa so. Così fanno un grande affare" - A margine dell'evento Totti ha poi aggiunto: "Conoscendo Spalletti e la Juventus, penso che farebbe molto bene. Da tuttosport.com