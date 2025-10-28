Totti pronostica | Inter e Napoli si giocheranno lo scudetto con quell’altra squadra Poi dribbla sul suo ritorno alla Roma

Inter News 24 : le dichiarazioni. Ospite a Milano per la presentazione di uno spot pubblicitario girato insieme all’ex CT della Nazionale Luciano Spalletti, la bandiera della Roma, Francesco Totti, ha offerto il suo punto di vista sulla Serie A. Riguardo alla lotta Scudetto, Totti si è detto convinto che la sua Roma possa fare bene e tornare presto in Champions League. Per il titolo, vede una corsa a tre tra Milan, Napoli e Inter, anche se al momento ritiene rossoneri e partenopei leggermente avvantaggiati rispetto alla squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Totti pronostica: «Inter e Napoli si giocheranno lo scudetto con quell’altra squadra». Poi dribbla sul suo ritorno alla Roma

