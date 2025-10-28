Totti | Penso che la Juve farebbe un grande acquisto con Spalletti è un allenatore forte e ambizioso

Proprio mentre si torna a parlare di Luciano Spalletti come possibile prossimo allenatore della Juventus, lui e Totti spopolano sui social. Francesco Totti e Luciano Spalletti si rincontrano faccia a faccia sul set – in perfetto stile “Spaghetti Western” – dello spot di Amaro Montenegro. I due sono stati i due protagonisti dello scontro che ha avvelenato la sponda giallorossa del calcio di Roma, fino al ritiro del capitano. A margine di un evento a Milano per la presentazione dello spot Totti ha parlato di Spalletti a Sky Sport. «C’è stata una grande amicizia, è stato un piacere rivederci e confrontarci» Alla domanda su un chiarimento definitivo, Totti ha sorriso: « Non ancora, ma ci sarà tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Totti: «Penso che la Juve farebbe un grande acquisto con Spalletti è un allenatore forte e ambizioso»

