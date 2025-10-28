Totti e Spalletti la pace nel bicchiere | arriva la pubblicità che riconcilia i due ex nemici

C’eravamo tanto amati. Poi odiati. E adesso riappacificati. Francesco Totti e Luciano Spalletti irrompono nella televisione con uno spot originale e simpatico, su un famoso amaro, che conferma che i rapporti sono tornati idilliaci. Mentre Lucianone sta per firmare per la Juventus. Lo spot. I due entrano in un bar saloon style e ordinano da bere. “Io liscio” – dice Spalletti, “Allora io con ghiaccio” replica Totti. “Allora abbiamo rotto il ghiaccio?” – chiede l’ex commissario tecnico azzurro, “Si è squagliato” conclude ridendo l’ex capitano romanista. Un duetto simpatico che si chiude con un sorriso dopo una sorta di accenno di sfida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Totti e Spalletti, la “pace nel bicchiere”: arriva la pubblicità che riconcilia i due ex nemici

Scopri altri approfondimenti

Totti: «Penso che la Juve farebbe un grande acquisto con Spalletti è un allenatore forte e ambizioso» A Sky: «Non ci siamo ancora chiariti, ma ci sarà tempo. Sono passati tanti anni, certe cose vanno messe da parte» https://www.ilnapolista.it/2025/10/totti-pen - facebook.com Vai su Facebook

Totti spiazzante su #Spalletti dopo lo spot insieme: “Non ci siamo mai chiariti davvero” - X Vai su X

Totti e Spalletti, fanno pace nel Far West in una pubblicità: “Mo parliamo”. Perché avevano litigato - Mentre impazzano le voci di un ritorno di Luciano Spalletti in panchina, alla Juve al posto di Tudor, il nome del tecnico è diventato virale anche per ... Da fanpage.it

Totti-Spalletti, la pace nel bicchiere: Amaro Montenegro celebra l'amicizia (ritrovata) - Nel nuovo spot di Amaro Montenegro, il duello in stile cinematografico si risolve in un brindisi di fronte a un banco bar. Come scrive italiaatavola.net

Luciano Spalletti e Francesco Totti, la pace in uno spot - Il tecnico indicato come vicino alla Juve: «Abbiamo passato pezzi di vita professionali ed umani bellissim ... Secondo vanityfair.it