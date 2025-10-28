Totti e Spalletti insieme il miracolo nello spot di un amaro L’abbiamo rotto ‘sto ghiaccio? – Il video

Francesco Totti e Luciano Spalletti insieme. L’ex capitano della As Roma e lo storico ex allenatore, dopo anni di veleni e scontri fino al ritiro del calciatore giallorosso si ritrovano, complici, forse, in una pubblicità. Il loro legame, non proprio roseo, diventa il fil rouge della campagna di marketing di un noto amaro. I due si incontrano in una scena in stile far west, fuori da un bar che sembra un saloon. Poi un sorriso tra i due e la domanda: «L’abbiamo rotto ‘sto ghiaccio?». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amaro Montenegro (@amaromontenegroit) Totti e Spalletti una storia d’amore e odio. 🔗 Leggi su Open.online

