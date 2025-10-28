Totti e Spalletti fanno pace nel Far West in una pubblicità | Mo parliamo Perché avevano litigato

Mentre impazzano le voci di un ritorno di Luciano Spalletti in panchina, alla Juve al posto di Tudor, il nome del tecnico è diventato virale anche per un altro motivo: uno spot in cui fa pace definitiva con Francesco Totti, dopo un ultimo, torrido, faccia a faccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Totti-Spalletti: pace fatta... al bar. Insieme nello spot dell'Amaro Montenegro VIDEO #francescototti #lucianospalletti #spot #amaromontenegro #sportmediaset - X Vai su X

Totti e Spalletti finalmente tornano insieme: "Mo parliamo". Il nuovo spot tv è spassoso - facebook.com Vai su Facebook

Totti-Spalletti, confronto "amaro": dalle bordate del Pupone allo spot insieme, la pace al bancone non convince - Totti e Spalletti protagonisti del nuovo spot dell'Amaro Montenegro: si fronteggiano come pistoleri, poi vanno al bar: è pace? Come scrive sport.virgilio.it

Totti e Spalletti, pace al bancone grazie al nuovo spot di Amaro Montenegro - Dopo anni di silenzi e tensioni, Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano insieme, ma questa volta lontano dal campo. Secondo panorama.it

Totti-Spalletti, scoppia la pace... grazie a uno spot pubblicitario. E Roma si divide - Un brindisi, l’abbraccio e poi la pubblicità insieme per un amaro il cui slogan è sempre stato all’insegna dell’amicizia. Segnala gazzetta.it