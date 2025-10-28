Toscana | la Regione e la toto-giunta coperta corta Otto posti da assessore gli aspiranti sono il doppio

Firenze, 28 ottobre 2025 – Il tempo stringe e tutti i nodi del toto giunta vengono al pettine. Nella settimana della proclamazione della vittoria elettorale di Eugenio Giani alle regionali del 12 e 13 ottobre, restano al massimo due settimane prima che il nuovo Consiglio si riunisca (sarà convocato l’11 novembre). Va da sé che il dream team del campo largo debba già essere chiuso e vidimato dai partiti. Lo stato dell’arte fotografa otto posti per almeno il doppio dei contendenti. I primi cinque sono appannaggio dei dem. A Monni la sanità?. Anche se in realtà quelli ballerini sono 4, il quinto ha già il nome e il cognome di Monia Monni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

