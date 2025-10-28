Torrimpietra non paga 100 euro di marijuana | il pusher incendia l’auto della madre

Un debito di appena 100 euro per una dose di marijuana ha innescato una vendetta incendiaria. È quanto accaduto a Torrimpietra, frazione del comune di Fiumicino, dove un giovane spacciatore ha dato alle fiamme l’auto della madre di un cliente insolvente. A distanza di sette mesi dall’episodio, i carabinieri della stazione di Torrimpietra hanno concluso le indagini, denunciando a piede libero un 21enne di Ladispoli, incensurato, con l’accusa di incendio doloso. I fatti risalgono al 29 marzo scorso, quando un’auto parcheggiata in via di Torrimpietra è stata completamente distrutta dalle fiamme. Inizialmente si era pensato a un guasto meccanico o a un corto circuito, ma le analisi successive hanno rivelato tracce evidenti di innesco doloso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

