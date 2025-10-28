Torrimpietra dà fuoco ad un’auto per riscuotere un debito | denunciato 21enne

Fiumicino, 28 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Torrimpietra hanno denunciato a piede libero un 21enne di Ladispoli, incensurato, gravemente indiziato dell ’incendio doloso di un’autovettura avvenuto lo scorso 29 marzo. L’attività investigativa, condotta mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e all’esame dei tabulati telefonici, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto, che avrebbe deliberatamente appiccato il fuoco al veicolo di proprietà di una donna residente a Torrimpietra. Secondo quanto emerso, il gesto sarebbe riconducibile a motivazioni legate a un debito contratto da un familiare della vittima per l’acquisto di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it