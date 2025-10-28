Torre Annunziata aggredito da un collega tassista con un mattarello d’acciaio

Brutale aggressione nei pressi di un hotel a Torre Annunziata, dove due tassisti sono stati brutalmente. Ad avere la peggio uno dei due intervenuto per difendere il collega. È stato colpito con un mattarello d'acciaio in piena fronte. Il caso è stato portato all'attenzione del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Torre Annunziata, aggredito .

