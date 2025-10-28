Torna Vini e Vinili a Corato l' appuntamento che unisce l' eccellenza vinicola pugliese e il fascino della musica su vinile

Un evento rivolto agli amanti del buon vino e della musica di qualità: Giovedì 30 Ottobre 2025 torna Vini e Vinili, la kermesse dedicata ai vini di Puglia, accompagnata dalle suggestive note della musica in vinile.L'appuntamento è fissato a partire dalle ore 19:00 presso il Museo della Città e. 🔗 Leggi su Baritoday.it