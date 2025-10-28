Torna l’oro verde di Calenzano con la 29esima edizione della Mostra mercato dell’olio
Torna l’olio nuovo e, puntuale, torna a Calenzano la Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva: arrivata alla sua 29esima edizione, è promossa dal Comune di Calenzano e organizzata da Associazione Turistica Calenzano e si svolgerà dal 7 al 9 novembre allo spazio St.Art Eventi (via Garibaldi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domani torna la diretta del Calendario Verde di novembre, l’ultima dell’anno! Alle 13 in punto, Marco ed Enrico ti aspettano per parlare di: come preparare il prato all’inverno concimazioni di chiusura e prodotti consigliati gestione di muschio e feltro in - facebook.com Vai su Facebook