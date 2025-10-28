Torna l’oro verde di Calenzano con la 29esima edizione della Mostra mercato dell’olio

Torna l’olio nuovo e, puntuale, torna a Calenzano la Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva: arrivata alla sua 29esima edizione, è promossa dal Comune di Calenzano e organizzata da Associazione Turistica Calenzano e si svolgerà dal 7 al 9 novembre allo spazio St.Art Eventi (via Garibaldi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it