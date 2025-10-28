Torna l’esame di maturità cosa cambia per orale e commissari Carta docente ai precari al 30 giugno e biglietti aerei Tutte le misure previste Decreto Scuola diventa legge
Approvato definitivamente da parte del Parlamento il decreto scuola (il n.1272025). L'aula della Camera ha approvato in via definitiva con 138 voti voti favorevoli, 91 contrari e 9 astenuti. Dopo l'ok di Senato e Camera si attenderà la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, poi il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
