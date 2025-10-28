Torna l’esame di maturità cosa cambia per orale e commissari Carta docente ai precari al 30 giugno e biglietti aerei Decreto Scuola diventa legge
Approvato definitivamente da parte del Parlamento il decreto scuola (il n.1272025). Dopo l'ok di Senato e Camera si attenderà la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, poi il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carta Docente e riforma della Maturità: corsa contro il tempo alla Camera! Da lunedì 27 ottobre si discute il Ddl che introduce importanti novità per docenti e studenti: Cambia l'Esame di Maturità, che torna al suo nome storico e avrà meno commissari.
