Torna l' esame di maturità addio all' esame di Stato | via libera definitivo alla Camera Sarà obbligatorio sostenere tutte le prove

Addio all’esame di Stato, torna l’esame di maturità. E per superarlo sarà obbligatorio sostenere tutte le prove, compresa quella orale: non si potrà più quindi fare scena muta, come avvenuto ad esempio quest’anno da parte di alcuni studenti per ragioni di protesta. Con il via libera definitivo della Camera al decreto Maturità, già approvato dal Senato, il provvedimento diventa legge. I. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Torna l'esame di maturità, addio all'esame di Stato: via libera definitivo alla Camera. Sarà obbligatorio sostenere tutte le prove

