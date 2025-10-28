Torna ' Il notaio risponde' appuntamento gratuito con due consulenti | le info
Nuovo appuntamento con ‘Il notaio risponde’, lo sportello gratuito di ascolto e consulenza al quale, ogni mese, i cittadini possono partecipare per rivolgere quesiti ai notai del Distretto di Ferrara. L’iniziativa è concepita per incentivare il dialogo e la vicinanza tra comunità e istituzioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Torna l’estrazione della lotteria solidale del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. Appuntamento oggi pomeriggio a partire dalle 16 al Residence “Daniele Chianelli” in una data speciale: proprio il 26 ottobre di 35 anni fa, era il 1990, a pochi mesi dalla scom Vai su Facebook
"Il Notaio risponde": incontro di sportello gratuito per i cittadini su prenotazione - Torna anche a ottobre "Il notaio risponde", lo sportello gratuito di ascolto e consulenza al quale, ogni mese, i cittadini possono partecipare per rivolgere quesiti ai notai del Distretto di Ferrara: ... Da cronacacomune.it