Torna il Mercato Europeo Nazionale Ancona 2025 | come cambiano viabilità e sosta

Anconatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il “Mercato europeo nazionale Ancona 2025”, organizzato da Fiva Confcommercio con il patrocinio del Comune di Ancona, che si svolgerà in piazza Cavour e in corso Garibaldi dal 31 ottobre 2025 al 2 novembre 2025. Pertanto dal 30 ottobre 2025 fino al 3 novembre 2025 saranno in vigore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

