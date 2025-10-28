torna belve gli ospiti della serata e la sorpresa a maria de filippi

È tutto pronto per il ritorno di “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, che da questa sera riapre le porte della sua “ gabbia televisiva ” per una nuova stagione di interviste affilate, ironiche e senza sconti. La sesta stagione del talk show più graffiante della televisione italiana debutta oggi, martedì 28 ottobre alle 21.20 su Rai 2, con cinque nuove prime serate e tre ospiti per ciascuna puntata. Un format ormai consolidato, che negli anni ha trasformato Belve in un caso televisivo e in un appuntamento imperdibile per chi ama i confronti diretti, senza filtri e senza retorica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

