Torna Belve Francesca Fagnani | Maria De Filippi sarà presente in tutte le puntate un gesto di grande generosità e amicizia

Tpi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che in questa edizione vedrà protagonista anche Maria De Filippi, nei panni di guest star. La notizia, che circolava già da alcune settimane, è stata confermata dalla stessa presentatrice durante un collegamento con il programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno!. “C’è una special guest. Maria De Filippi ci sarà per tutte le puntate, lo prendo come un gesto di grande generosità da parte sua e di amicizia. Sono onoratissima” ha dichiarato Francesca Fagnani che però non ha rivelato quale sarà il ruolo di una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset. 🔗 Leggi su Tpi.it

