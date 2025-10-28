Torna Belve Francesca Fagnani | Maria De Filippi sarà presente in tutte le puntate un gesto di grande generosità e amicizia
Torna Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che in questa edizione vedrà protagonista anche Maria De Filippi, nei panni di guest star. La notizia, che circolava già da alcune settimane, è stata confermata dalla stessa presentatrice durante un collegamento con il programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno!. “C’è una special guest. Maria De Filippi ci sarà per tutte le puntate, lo prendo come un gesto di grande generosità da parte sua e di amicizia. Sono onoratissima” ha dichiarato Francesca Fagnani che però non ha rivelato quale sarà il ruolo di una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset. 🔗 Leggi su Tpi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Torna #FrancescaFagnani faccia a faccia con le sue belve, sedute su una sedia scomoda ma rivelatrice, in un dialogo senza sconti e caratterizzato dai toni ironici e graffianti, ma anche intimi e profondi. Da questa sera alle 21.20 su Rai2, accessibile con sottoti - facebook.com Vai su Facebook
Da domani alle 21.20 su Rai 2 torna la nuova edizione di 'Belve' condotto da Francesca Fagnani. $Belve $BelenRodriguez - X Vai su X
Tutti i record di "Belve", che torna con le trasgressioni di Belen aspettando Maria De Filippi - Sesto anno consecutivo per il programma di Francesca Fagnani, gli ascolti saliti in modo inarrestabile dall'esordio in Rai nel 2021, i "boom" con Fedez, Alessandro Borghi e Jovanotti ... Scrive msn.com
Rita De Crescenzo a Belve su Massimo Ranieri: "È mio parente". La confessione sulla droga - Ospite di Francesca Fagnani, la tiktoker napoletana è tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione dello show di Rai 2: le anticipazioni ... Lo riporta libero.it
Francesca Fagnani torna a ruggire con “Belve” - Francesca fagnani è pronta a riaprire le gabbie per fare entrare e uscire le sue “bestie feroci”. Si legge su sorrisi.com