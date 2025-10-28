Torna AILoveRunning evento sportivo non competitivo in favore di AIL Firenze

Firenzetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 2 Novembre 2025 – partenza ore 9 NIC AOU Careggi; arrivo Casa AIL Piazza Meyer 2. Insieme per sostenere il servizio di supporto psicologico per i pazienti ed i familiari assistiti da AIL Firenze.AILoveRunning è la passeggiatacorsa ludico motoria da 5 o 10 km organizzata dal Gruppo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

