Torna AILoveRunning evento sportivo non competitivo in favore di AIL Firenze
Domenica 2 Novembre 2025 – partenza ore 9 NIC AOU Careggi; arrivo Casa AIL Piazza Meyer 2. Insieme per sostenere il servizio di supporto psicologico per i pazienti ed i familiari assistiti da AIL Firenze.AILoveRunning è la passeggiatacorsa ludico motoria da 5 o 10 km organizzata dal Gruppo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’undicesima edizione di #ailoverunning è dedicata al ricordo di Martina Cocchi, giovane e brillante donna, volontaria AIL, farmacista, spirito libero ed indipendente, altruista e coraggiosa, moglie e figlia affettuosa. Martina ha lottato con tenacia ed ha sconfitt - facebook.com Vai su Facebook
Torna Ecommerce HUB®, l’evento di ecommerce e marketing online - Conto alla rovescia per Ecommerce HUB®, l’evento dedicato al commercio elettronico e al marketing online che dal 2015 porta in Campania i principali protagonisti della digital economy. Secondo ilmattino.it