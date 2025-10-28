Torino si finge avvocato e illude i clienti di ricevere risarcimenti | indagato con un vero legale
A Torino, due uomini residenti in Calabria sono accusati di esercizio abusivo della professione di avvocato. Il più giovane, 55 anni, avrebbe lavorato a tutti gli effetti abusivamente. L’altro, 77 anni, risulta iscritto al foro di Locri ed è finito nei guai per aver aiutato l’amico a esercitare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
