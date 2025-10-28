Torino sgomberati due appartamenti occupati abusivamente da cinque anni | montate porte antintrusione

Dopo l’appartamento liberato la scorsa settimana, altri due alloggi popolari occupati abusivamente in corso Grosseto 369 e 373 sono stati sgomberati oggi, 28 ottobre 2025. In entrambi, alcune famiglie vivevano senza averne diritto dal 2020. L’intervento di recupero è stato portato a termine dalla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

