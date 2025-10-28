Toponomastica ed edifici pubblici | la struttura sportiva intitolata al sindaco Errico

Lecceprima.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI – La struttura sportiva tensostatica di via Pasolini a Gallipoli porterà il nome e il ricordo dell’ex sindaco Francesco Errico, così come il centro culturale di viale Europa verrà intitolato alla memoria di Donato Metallo, o ancora il parcheggio di via Zacà al maestro della cartapesta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

