Toponomastica ed edifici pubblici | la struttura sportiva intitolata al sindaco Errico

GALLIPOLI – La struttura sportiva tensostatica di via Pasolini a Gallipoli porterà il nome e il ricordo dell’ex sindaco Francesco Errico, così come il centro culturale di viale Europa verrà intitolato alla memoria di Donato Metallo, o ancora il parcheggio di via Zacà al maestro della cartapesta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Toponomastica ed edifici pubblici: la struttura sportiva intitolata al sindaco Errico ift.tt/yTbWerz - X Vai su X

ASSESSORATO ALLA CULTURA DELLA CITTÀ DI GALATONE Rubrica "Pillole di Galatonesità", n. 21, a cura del prof. Francesco Danieli. 25 ottobre 2025 - Sopra, sotto, dentro, fuori. Il valzer degli avverbi nella toponomastica di Galatone. Tranne che per la - facebook.com Vai su Facebook

Toponomastica ed edifici pubblici: la struttura sportiva intitolata al sindaco Errico - Una delle ultime decisioni della ormai ex giunta comunale è stata quella della presa d’atto delle 18 proposte di intitolazione di strade, piazze, parcheggi e strutture pubbliche per onorare la memoria ... Si legge su lecceprima.it

Dalla Regione 2,45 milioni di euro per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico - Gli interventi finanziabili includono opere di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione con ricostruzione, e dovranno riguardare edifici strategici ... Scrive udinetoday.it

Efficientamento degli edifici pubblici, bando chiude l'8 agosto - Sta per chiudersi il bando SEED PA, (sigla che sta per sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici pubblici) per cui Regione Lombardia ha stanziato 33,8 milioni di euro. Da ansa.it