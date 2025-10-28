Topi e incuria nel deposito comunale l' opposizione al sindaco | Urgono interventi

Provvedimenti urgenti di pulizia, sanificazione e derattizzazione: è quanto hanno richiesto i consiglieri comunali di minoranza (Carmine Amato, Enrico Bisogno, Annalisa Carleo, Giovanni Iannone, Maurizio Lamberti, Teo Galante Oliva), con una Pec indirizzata al sindaco di Nocera Superiore Gennaro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lino Polimeni. . COSENZA: UNA STORIA DI VITA, DOMENICO DI PIETRO 42 ANNI, DORME ALLA STAZIONE DI VAGLIO LISE… Vaglio Lise, la stazione fantasma di Cosenza: tra topi, ruggine e degrado dimenticato. L’area ferroviaria, un tempo punto di transi - facebook.com Vai su Facebook

Nocera Superiore, ratti e degrado nei 91 alloggi di via Russo - Negli ultimi giorni, diverse famiglie che abitano nel condominio di proprietà comunale, ... Lo riporta msn.com

«Erbacce alte, topi e serpenti, il Comune faccia manutenzione»: l'ira dei residenti per l'incuria - L'esasperazione ha raggiunto il limite nella zona artigianale della città, dove alcuni residenti, stanchi dell'incuria e delle mancate risposte da parte di Palazzo Tassoni, hanno ... Riporta ilgazzettino.it

Colonia di topi nell’Archivio del Comune - A denunciarlo è il consigliere comunale di Spc, Dmitrij Palagi, che chiede all’amministrazione di attivarsi per una veloce ... Si legge su lanazione.it