Tombino lanciato contro la vetrata di un negozio a Torino in via Gramsci due arresti per furto aggravato

Notizie.virgilio.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini arrestati per furto aggravato in centro a Torino: infranta la vetrina di un negozio con un tombino e rubato il registratore di cassa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tombino lanciato contro la vetrata di un negozio a torino in via gramsci due arresti per furto aggravato

© Notizie.virgilio.it - Tombino lanciato contro la vetrata di un negozio a Torino in via Gramsci, due arresti per furto aggravato

Approfondisci con queste news

tombino lanciato contro vetrataTombino lanciato contro la vetrata di un negozio a Torino in via Gramsci, due arresti per furto aggravato - Due uomini arrestati per furto aggravato in centro a Torino: infranta la vetrina di un negozio con un tombino e rubato il registratore di cassa. Segnala virgilio.it

Tombino contro una vetrina in piena notte a Firenze, azione lampo della polizia: arrestato ladro 34enne - Un uomo di 34 anni è stato fermato dalla Polizia a Firenze dopo un furto notturno in un negozio di via dei Servi. Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Tombino Lanciato Contro Vetrata