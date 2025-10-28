Tolti i cassonetti in via Imperatore Federico ma la Rap non ha consegnato i contenitori per la differenziata

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio (lunedì 27 ottobre) nel giro di un'ora, la Rap ha rimosso i vecchi contenitori della spazzatura in via Imperatore Federico in previsione dell'avvio della raccolta differenziata oggi. Peccato che alle 9.30 proprio di oggi (martedì 27 ottobre) la Rap stessa non abbia consegnato ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

