Tokyo Trump incontra il primo ministro Takaichi | il benvenuto al presidente Usa
Donald Trump ha iniziato il suo viaggio in estremo oriente incontrando il nuovo primo ministro giapponese, Sanae Takaichi. La premier è diventata la prima donna primo ministro del Paese, e deve consolidare il suo rapporto con Trump difendendo al tempo stesso gli interessi economici del Giappone. Trump sta cercando di ottenere 550 miliardi di dollari di investimenti giapponesi come parte di un accordo commerciale. Entrambi i leader hanno firmato l'attuazione di un accordo per l'"età dell'oro" dell'alleanza delle loro Nazioni. Quando il documento fu bloccato dopo la firma, occupava meno di una pagina e riaffermava il precedente quadro in base al quale gli Stati Uniti avrebbero tassato le merci importate dal Giappone al 15% e la creazione di un fondo di 550 miliardi di dollari affinché il Giappone potesse investire negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
