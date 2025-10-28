Tma incontra i sindacati | Presto prime commesse di Leonardo
Primo vertice tra i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Failms e la direzione di Tma, la newco composta dalla Tme di Portico di Caserta e da Invitalia, che ha acquisito lo stabilimento ex Jabil di Marcianise. Nel corso dell'incontro l'amministratore delegato Aniello Stellato ha ufficializzato l’ingresso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
