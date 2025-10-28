Titolare e custode condannati al processo per disastro colposo

Per il maxi sversamento di idrocarburi partito dalla Lombarda Petroli, nel processo penale sono stati condannati con sentenza definitiva per disastro colposo il titolare dell’ex raffineria Giuseppe Tagliabue (la pena di un anno e 8 mesi per disastro colposo più altri 9 mesi per reati fiscali) e il custode dell’impianto Giorgio Crespi a un anno e 6 mesi con la pena sospesa. Nella "volontà di sottrarsi al pagamento delle accise" è stato il movente indicato dai giudici della Corte di Cassazione. Confermata anche la condanna dell’azienda come responsabile civile per il risarcimento dei danni alle numerose parti offese costituite, tra cui il Comune di Villasanta e BrianzAcque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Titolare e custode condannati al processo per disastro colposo

