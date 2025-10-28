Tiro a volo i migliori italiani nei ranking mondiali aggiornati | Mauro De Filippis in vetta nel trap Silvana Stanco è seconda

Dopo la fine dei Mondiali 2025 di tiro a volo, per gli specialisti al maschile e al femminile del trap e dello skeet, è arrivato il momento di valutare la loro stagione, in attesa delle Finals di Doha (del prossimo dicembre, 4-9 in Qatar): per farlo, oltre a titoli, medaglie e podi c'è un parametro oggettivo di costanza molto importante, quello del ranking mondiale. Andiamo quindi a vedere, in ottica italiana, quali sono gli atleti meglio piazzati nelle due specialità dello Shotgun fra gli uomini e le donne. Trap Maschile 1. Mauro De Filippis (Italia) – 4355 punti 2. William Hinton (USA) – 3864 punti

