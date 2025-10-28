Timothy Cavicchini presenta il suo nuovo album di inediti a Villafranca di Verona

Veronasera.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima data del tour dedicato ai brani inediti di Timothy Cavicchini, una grande festa con tutti i suoi sostenitori per festeggiare il nuovo album "Servirebbe un miracolo" ed il compleanno di Timothy. L'artista presenterà il suo secondo lavoro discografico raccontando la sua storia musicale dagli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

