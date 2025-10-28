Tim Enterprise partner digitale | La cybersecurity è leva di crescita

di Serena Convertino AREZZO Nel cuore della Fraternita dei Laici, dove oggi si svolge ’L’Oro del Fare – Filiere, Persone, Territori’, l’incontro tra tradizione e innovazione trova una delle sue voci più autorevoli nell’intervento di Michele Vecchione, responsabile dell’offerta security di Tim Enterprise, la Business unit del Gruppo TIM che è tra i protagonisti della trasformazione digitale italiana e partner strategico per imprese e pubbliche amministrazioni che puntano a coniugare competitività, sicurezza e sostenibilità. Tim Enterprise affronta questa sfida con un piano di investimenti da un miliardo di euro in tre anni e con un ecosistema tecnologico che integra connettività 5G, Cloud ed Edge Computing, Internet of Things, Intelligenza Artificiale e soluzioni di sicurezza avanzate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tim Enterprise, partner digitale: "La cybersecurity è leva di crescita"

