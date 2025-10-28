Tim conferisce Telecontact in newco Uilcom | A Napoli a rischio 303 posti

Tempo di lettura: 3 minuti Sono “ 303 i posti di lavoro” a rischio a Napoli, secondo la Uilcom Campania, nella Telecontact Center spa. L’azienda, controllata al 100% da Tim, è inserita nell’operazione di conferimento nella neocostituita Dna srl. Nella nuova società entrerebbe anche la Gdin di Gruppo Distribuzione spa, attraverso una cessione del ramo d’azienda. Ai sensi di legge, la manovra è stata avviata con la comunicazione del 24 ottobre scorso. Le motivazioni del conferimento del call center, si legge nella lettera inviata dalle società ai sindacati, a Federmanager e Unindustria “sono riconducibili a esigenze di natura industriale e organizzativa e, in particolare, alla realizzazione di un processo di transizione occupazionale attraverso l’attuazione di un processo di aggregazione societaria e un percorso di formazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti, al fine di superare la crisi di settore”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

