Ti sei rovinato! Fiorello incidente sotto casa | soccorso dagli operai

Rosario Fiorello ha conquistato ancora una volta il pubblico con la sua ironia contagiosa, anche parlando di un episodio tutt'altro che piacevole. Ospite del Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, lo showman siciliano ha raccontato di un incidente in bicicletta avvenuto a Roma qualche tempo fa, probabilmente più di un mese fa, ma solo ora rivelato al pubblico. Un racconto divertente e tragicomico al tempo stesso, con quella leggerezza che da sempre contraddistingue il suo modo di affrontare ogni vicenda. "Ora non si vede nulla ma se voi aveste visto com'ero conciato.", ha esordito Fiorello sul palco, introducendo il racconto di quella mattina che avrebbe potuto finire molto peggio.