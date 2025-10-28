Thuram saluta Tudor dopo l’esonero | Grazie di tutto Mister il messaggio social e quella FOTO che rievoca dolci ricordi

Thuram saluta Tudor dopo l’esonero: la FOTO e il messaggio del centrocampista bianconero sui social. L’esonero di Igor Tudor è il simbolo della crisi nera in cui è sprofondata la Juventus. Una decisione drastica, arrivata dopo l’ottava partita consecutiva senza vittoria (tre sconfitte di fila), che ha lasciato una squadra senza guida (affidata ora al traghettatore Massimo Brambilla ) e una dirigenza in corsa contro il tempo per chiudere con un nuovo tecnico ( Luciano Spalletti in pole ). In queste ore di terremoto societario e mediatico, sono arrivate le prime reazioni dei giocatori. Tra le più significative c’è quella di Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram saluta Tudor dopo l’esonero: «Grazie di tutto, Mister», il messaggio social e quella FOTO che rievoca dolci ricordi

