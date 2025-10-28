This is Halloween al Teatro La Ribalta l’incontro tra due universi

Il Teatro La Ribalta di Salerno presenta domenica 2 novembre 2025 uno degli spettacoli più attesi della rassegna “Piccole Emozioni“. Lo speciale cartellone, con spettacoli in orario mattutino e pomeridiano (11 – 17 – 19), pensato per stimolare la fantasia e la sensibilità dei più piccoli. Ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

