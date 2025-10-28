This is Halloween al Teatro La Ribalta l’incontro tra due universi
Il Teatro La Ribalta di Salerno presenta domenica 2 novembre 2025 uno degli spettacoli più attesi della rassegna “Piccole Emozioni“. Lo speciale cartellone, con spettacoli in orario mattutino e pomeridiano (11 – 17 – 19), pensato per stimolare la fantasia e la sensibilità dei più piccoli. Ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Venerdì 31 Ottobre 2025 FAITH IN STRANGERS - Margate - UK This Halloween – Oct 31 – in Margate We are beyond thrilled to welcome a true DJ legend to town… Mr. Daniele Baldelli The founding father of Cosmic Disco lands in Margate for one unforgetta - facebook.com Vai su Facebook
"This is Halloween", al Teatro La Ribalta l’incontro tra due universi - Ispirato al celebre universo di Nightmare Before Christmas, lo spettacolo racconta la storia di Jack, il re della Città di Halloween. Scrive salernotoday.it
Gli spettacoli di Halloween e Linus al teatro comunale. In attesa del Natale c’è un autunno denso di manifestazioni - FERMO Aspettando il programma natalizio, c’è quello autunnale e in giro per il Fermano c’è di tutto. Segnala corriereadriatico.it
Per Halloween a Spongano tre appuntamenti col teatro da brividi per grandi e piccoli - Nell’ambito della stagione teatrale Fuochi Comuni, Ultimi Fuochi Teatro, in occasione di Halloween, trasforma il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano con due spettacoli site- lecceprima.it scrive