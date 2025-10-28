La quarta stagione di The Witcher segna l'ingresso di Liam Hemsworth come Geralt e svela gli otto episodi in arrivo su Netflix il 30 ottobre 2025, con una nuova fase narrativa tra guerre, separazioni e un cambio di volto che ha acceso il dibattito dei fan. Netflix ha rivelato i titoli degli otto episodi della quarta stagione di The Witcher, con Liam Hemsworth pronto a impugnare la spada di Geralt di Rivia. Un passaggio di testimone attesissimo che porta con sé curiosità, timori e una nuova promessa narrativa: ribaltare il destino dei protagonisti in un Continente ormai in fiamme. Gli otto titoli del nuovo The Witcher Gli episodi della quarta stagione di The Witcher, recentemente rivelati, sembrano già evocare un percorso fatto di resistenza, perdita e trasformazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Witcher 4, svelati tutti i titoli della nuova stagione con Liam Hemsworth