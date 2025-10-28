The Witcher 4 svelati tutti i titoli della nuova stagione con Liam Hemsworth
La quarta stagione di The Witcher segna l'ingresso di Liam Hemsworth come Geralt e svela gli otto episodi in arrivo su Netflix il 30 ottobre 2025, con una nuova fase narrativa tra guerre, separazioni e un cambio di volto che ha acceso il dibattito dei fan. Netflix ha rivelato i titoli degli otto episodi della quarta stagione di The Witcher, con Liam Hemsworth pronto a impugnare la spada di Geralt di Rivia. Un passaggio di testimone attesissimo che porta con sé curiosità, timori e una nuova promessa narrativa: ribaltare il destino dei protagonisti in un Continente ormai in fiamme. Gli otto titoli del nuovo The Witcher Gli episodi della quarta stagione di The Witcher, recentemente rivelati, sembrano già evocare un percorso fatto di resistenza, perdita e trasformazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
The Witcher 4, svelati tutti i titoli della nuova stagione con Liam Hemsworth - La quarta stagione di The Witcher segna l'ingresso di Liam Hemsworth come Geralt e svela gli otto episodi in arrivo su Netflix il 30 ottobre 2025, con una nuova fase narrativa tra guerre, separazioni ... Lo riporta movieplayer.it
The Witcher 4, Netflix svela il primo teaser e la data d'uscita della nuova stagione con Liam Hemsworth - Nel filmato vediamo finalmente il nuovo Geralt Di Rivia di Liam Hemsworth che ha ereditato il ruolo da Henry Cavill dopo le prime tre stagioni La saga fantasy di Netflix si prepara a un nuovo capitolo ... movieplayer.it scrive
The Witcher 4, i fan stanno già storcendo il naso per una frase di Liam Hemsworth - Il trailer di The Witcher 4 scatena dubbi tra i fan: il nuovo Geralt di Liam Hemsworth è fedele al personaggio amato da tutti? Riporta serial.everyeye.it