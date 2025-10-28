The Toxic Avenger | il regista del reboot anticipa la violenza alla Itchy & Scratchy

The Toxic Avenger: il regista del reboot anticipa la “violenza alla Itchy & Scratchy” Il regista del prossimo reboot cinematografico The Toxic Avenger anticipa la violenza unica del film. The Toxic Avenger è un remake dell’omonimo film d’azione del 1984, la cui trama è incentrata su un nuovo eroe mostruoso che si trasforma in “The Toxic Avenger” dopo un incidente chimico tossico. The Toxic Avenger è diretto da Macon Blair e vede protagonisti Kevin Bacon, Peter Dinklage, Jacob Tremblay ed Elijah Wood. In vista dell’uscita del film, Blair anticipa la violenza unica di The Toxic Avenger, accennata nel trailer. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Argomenti simili trattati di recente

#TheToxicAvenger(2025), con Peter Dinklage e Elijah Wood, dal 30 ottobre al cinema Un mostro orripilante e violentissimo si aggira per le strade. E sta per rendere la città un cimitero a cielo aperto. Con protagonista Peter Dinklage nei panni del mostro, The T - facebook.com Vai su Facebook

Esilarante e verde, The Toxic Avenger è un remake cult - X Vai su X

The Toxic Avenger esplode su Rotten Tomatoes: il rating è radioattivo! - The Toxic Avenger conquista Rotten Tomatoes con un rating “radioattivo”: il remake convince la critica e infiamma i fan del cult anni ’80. Segnala cinefilos.it

Esilarante e verde, The Toxic Avenger è un remake cult - Questo remake del classico della Troma, la casa di produzione indipendente, è più comico e più politico dell’originale. Secondo editorialedomani.it

The Toxic Avenger, recensione: il concetto di b-movie (moderno) alla massima potenza - Peter Dinklage meraviglioso outsider sfida l'arroganza del mondo in The Toxic Avenger, reboot di Macon Blaier che rilegge in chiave moderna la saga splatter targata Troma. Lo riporta msn.com