The Toxic Avenger | il regista del reboot anticipa la violenza alla Itchy & Scratchy

Cinefilos.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Toxic Avenger: il regista del reboot anticipa la “violenza alla Itchy & Scratchy” Il regista del prossimo reboot cinematografico The Toxic Avenger   anticipa la violenza unica del film. The Toxic Avenger è un remake dell’omonimo film d’azione del 1984, la cui trama è incentrata su un nuovo eroe mostruoso che si trasforma in “The Toxic Avenger” dopo un incidente chimico tossico. The Toxic Avenger è diretto da Macon Blair e vede protagonisti Kevin Bacon, Peter Dinklage, Jacob Tremblay ed Elijah Wood. In vista dell’uscita del film, Blair anticipa la violenza unica di The Toxic Avenger, accennata nel trailer. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

the toxic avenger registaThe Toxic Avenger esplode su Rotten Tomatoes: il rating è radioattivo! - The Toxic Avenger conquista Rotten Tomatoes con un rating “radioattivo”: il remake convince la critica e infiamma i fan del cult anni ’80. Segnala cinefilos.it

the toxic avenger registaEsilarante e verde, The Toxic Avenger è un remake cult - Questo remake del classico della Troma, la casa di produzione indipendente, è più comico e più politico dell’originale. Secondo editorialedomani.it

the toxic avenger registaThe Toxic Avenger, recensione: il concetto di b-movie (moderno) alla massima potenza - Peter Dinklage meraviglioso outsider sfida l'arroganza del mondo in The Toxic Avenger, reboot di Macon Blaier che rilegge in chiave moderna la saga splatter targata Troma. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: The Toxic Avenger Regista