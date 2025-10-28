The Toxic Avenger esplode su Rotten Tomatoes | il rating è radioattivo!

Dopo aver dominato il botteghino per tutti gli anni 2010, il Marvel Cinematic Universe e gli altri film sui supereroi hanno perso parte del loro splendore negli anni 2020. Avengers: Endgame (2019) ha chiuso il decennio, fornendo un finale definitivo per diversi importanti personaggi del Marvel Cinematic Universe, mentre il DC Universe è nel mezzo di un importante rilancio. Alcuni film sui supereroi hanno comunque avuto successo nel panorama post-pandemia. The Batman (2022), Black Panther: Wakanda Forever (2022) e Spider-Man: No Way Home (2021) hanno tutti ottenuto ottimi risultati al botteghino, dimostrando che c’è ancora appetito per il genere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it