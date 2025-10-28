The Saving and Investments Union la conferenza di Ania dedicata al risparmio – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma presso Palazzo Taverna, si è svolto l’evento internazionale dell’Ania dedicato all’Unione del Risparmio e degli Investimenti, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Governo, istituzioni europee e vertici del settore finanziario. "Il Mercato Unico del Risparmio e degli Investimenti è un tema fondamentale per irrobustire la struttura socio-economica dell'Europa. Il nostro ruolo è fondamentale, perché noi siamo raccoglitori di risparmio paziente e a lungo termine, con livelli di rischio contenuti, ritorni adeguati e durate molto lunghe nel tempo. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
www.snachannel.it Sna partecipa, su invito di Ania, al convegno “The Savings and Investment Union: achievements and perspectives” https://www.snachannel.it/index.php/all-categories/notiziario-sna/sna-partecipa-su-invito-di-ania-al-convegno-the-savings-a - facebook.com Vai su Facebook
"The Saving and Investments Union", la conferenza di Ania dedicata al risparmio - (Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma presso Palazzo Taverna, si è svolto l’evento internazionale dell’Ania dedicato all’Unione del Risparmio e degli Investimenti, che ha visto la p ... quotidiano.net scrive
"The Saving and Investments Union", la conferenza di Ania dedicata al risparmio – Il video - Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev L'articolo "The Saving and Investments Union", la conferenza di Ania dedicata al risparmio – Il video proviene da Open. Da msn.com
The savings and investments union: achievements and perspectives - Interverranno: Giovanni Liverani, Presidente ANIA; Maria Luis Albuquerque, Commissaria ... Da stream24.ilsole24ore.com