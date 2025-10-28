The Rocky Horror Picture Show torna nelle sale e festeggia 50 anni

Forlitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Cinema Saffi, a pochi giorni dalla festa di Halloween, mercoledì 29 ottobre (ore 21) viene proiettato il film cult "The Rocky Horror Picture Show" di Jim Sharman, restaurato dalla Cineteca Bologna e che torna in sala in occasione del suo 50esimo anniversario.The Rocky Horror Picture Show è un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

