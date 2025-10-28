The Penguin avrà mai una seconda stagione? Colin Farrell fa una previsione che non piacerà ai fan

Interrogato ancora una volta sulle speranze di poter vedere una seconda stagione della serie HBO, l'attore ha detto la sua, pur consapevole che la sua storia proseguirà nel sequel di The Batman previsto per il 2027 Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto da The Penguin, i fan sono rimasti nell'incertezza dell'arrivo di una possibile seconda stagione, così a Colin Farrell è stato chiesto ancora una volta di che probabilità di ciano per una riconferma. Sebbene la serie HBO e DC Studios fosse stata concepita come una serie limitata, dopo il successo, molti hanno ipotizzato la possibilità dell'arrivo di una seconda stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Penguin avrà mai una seconda stagione? Colin Farrell fa una previsione che non piacerà ai fan

